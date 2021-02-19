Байден закликав світ підтримати Україну в протистоянні з Росією Путіна, який намагається підірвати основи демократії

Президент США Джо Байден виступив на Мюнхенській конференції з безпеки, що відбулась в онлайні, запевняючи міжнародну аудиторію у «поверненні Америки». Він говорив про необхідність відстоювання демократії, захист України та загрози, які становлять авторитарні держави — на прикладі Росії та Китаю.

Про деталі промови Байдена пише The Washington Post.

Мюнхенська конференція з 1962 року збирає військових і політичних лідерів, голів міжнародних організацій, політологів, представників бізнесу, медіа та інших діячів для обговорення нагальних і майбутніх питань безпеки в світі. Цього року Джо Байден став першим президентом США, який виступив на цьому майданчику.

«У багатьох місцях, у тому числі в Європі та США, демократичний прогрес перебуває під загрозою», — зазначив Байден, запевняючи учасників конференції в тому, що США повертаються до тісних зв’язків з Європою та НАТО після чотирирічного ізоляціонізму Дональда Трампа.

Він пообіцяв протистояти спробам Росії «забулити та залякати» інші народи, та закликав світових лідерів підтримати Україну.

«Путін хоче послабити Європейський проєкт і союз НАТО. Він хоче підірвати трансатлантичну єдність та наші цілі. Адже Кремлю набагато простіше погрожувати окремим державам, аніж вести перемовини з сильною та об’єднаною трансатлантичною спільнотою. Саме тому захист суверенітету та територіальної цілісності України залишається критично важливим для Європи та США», — сказав Байден.

Американський президент також зазначив, що Кремль озброюється корупцією та намагається підірвати демократичне врядування країн Заходу.

«Російський лідер хоче, щоб люди вважали, що наша система більш корумпована, ніж їхня. Але світ знає, що це не так», — підкреслив він.

За словами Байдена, наразі світ стикається з переломним моментом у протистоянні демократичних та автократичних режимів, і зазначив, що вірить у перемогу демократії.

«Ми мусимо показати, що демократія ще може приносити користь людям у цьому зміненому світі. У цьому, на мій погляд, і полягає наша місія. Демократія не виникає випадково. Ми маємо захистити її. Битися за неї. Посилювати її. Оновлювати її. Ми маємо довести, що наша модель не є пережитком історії. Це єдиний кращий спосіб відродити надії на наше майбутнє», — підкреслив він.

Байден закликав до глобального тиску на Китай, щоб переконати його діяти за спільними правилами в стримуванні корупції та монополістичних практик, як це нині роблять у США та країнах Європи.

«Ми маємо дати відсіч економічним зловживанням та примусу китайського уряду, що підривають основи міжнародної економічної системи. Всі-всі мають грати за спільними правилами», — пояснив президент США.