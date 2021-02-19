Байден призвал мир поддержать Украину в противостоянии с Россией Путина, который пытается подорвать основы демократии

Президент США Джо Байден выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоялась в онлайне, убеждая международную аудиторию в «возвращении Америки». Он говорил о необходимости отстаивания демократии, защиты Украины и угрозах, которые составляют авторитарные государства — на примере России и Китая.

О деталях речи Байдена пишет The Washington Post.

Мюнхенская конференция с 1962 года собирает военных и политических лидеров, глав международных организаций, политологов, представителей бизнеса, медиа и других деятелей для обсуждения насущных и будущих вопросов безопасности в мире. В этом году Джо Байден стал первым президентом США, который выступил на этой площадке.

«Во многих местах, в том числе в Европе и США, демократический прогресс находится под угрозой», — отметил Байден, уверяя участников конференции в том, что США возвращаются к тесным связям с Европой и НАТО после четырехлетнего изоляционизма Дональда Трампа.

Он пообещал противостоять попыткам России «забуллить и запугать» другие народы, и призвал мировых лидеров поддержать Украину.

«Путин хочет ослабить Европейский проект и союз НАТО. Он хочет подорвать трансатлантическое единство и наши цели. Ведь Кремлю гораздо проще угрожать отдельным государствам, чем вести переговоры с сильным и объединенным трансатлантическим сообществом. Именно поэтому защита суверенитета и территориальной целостности Украины остается критически важной для Европы и США», — сказал Байден.

Американский президент также отметил, что Кремль вооружается коррупцией и пытается подорвать демократический строй стран Запада.

«Российский лидер хочет, чтобы люди считали, что наша система более коррумпирована, чем их. Но мир знает, что это не так», — подчеркнул он.

По словам Байдена, сейчас мир сталкивается с переломным моментом в противостоянии демократических и автократических режимов, и отметил, что верит в победу демократии.

«Мы должны показать, что демократия еще может приносить пользу людям в этом изменившемся мире. В этом, на мой взгляд, и заключается наша миссия. Демократия не возникает случайно. Мы должны защитить ее. Сражаться за нее. Усиливать ее. Обновлять ее. Мы должны доказать, что наша модель не является пережитком истории. Это единственно лучший способ возродить надежды на наше будущее», — подчеркнул он.

Байден призвал к глобальному давлению на Китай, чтобы убедить его действовать по общим правилам в сдерживании коррупции и монополистических практик, как это сейчас делают в США и странах Европы.

«Мы должны дать отпор экономическим злоупотреблениям и принуждению китайского правительства, подрывающего основы международной экономической системы. Все-все должны играть по общим правилам», — пояснил президент США.