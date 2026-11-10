Україна погодилася передати Польщі технології боротьби з дронами в обмін на два винищувачі МіГ-29

Польща може передати Україні два винищувачі МіГ-29 в обмін на доступ до українських технологій у сфері безпілотників та боротьби з ними.

Про це сказав заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик, який перебуває з візитом у Києві, пише RMF24.

За його словами, сторони зараз «на етапі узгодження деталей».

Також представники України та Польщі обговорили поглиблення співпраці в межах «Антибалістичної коаліції», що працює над розвитком спроможностей для перехоплення балістичних ракет. До її складу входять 11 країн: Україна, Польща, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Швеція, Норвегія, Данія та Нідерланди.

Що передувало

У грудні 2025 року Польща заговорила про передачу МіГів Україні. Президент Володимир Зеленський тоді зазначив, що Україні потрібні літаки МіГ-29, адже українські пілоти вже мають досвід керування ними й «питання не в дефіциті літаків, а в дефіциті пілотів».

У Генштабі Польщі зазначали, що ці літаки виведуть з експлуатації та замінять винищувачами F-16 і FA-50. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик 14 грудня говорив, що йдеться про 6—8 бортів із 14 наявних у Польщі.

У лютому 2026 року премʼєр Польщі Дональд Туск анонсував новий, 48-й пакет допомоги для України. До нього були включені й винищувачі МіГ-29.

Однак у травні відносини між країнами сильно погіршились після того, як Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування «імені Героїв УПА».

У червні заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський заявив, що Україна не зацікавлена в тому, щоб отримати від країни МіГ-29. Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш казав, що пропонував Україні «МіГи в обмін на дрони», проте тоді Київ начебто відмовився поділитися технологіями. Після цього Польща вирішила списати винищувачі, які планували передати Україні.

Однак зрештою в липні Польща заявила, що відновила переговори з Україною про передачу Міг-29.