Польща пояснила, чому досі не передала Україні винищувачі МіГ-29 — кажуть начебто Україна «не зацікавлена»

Заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський заявив, що Україна не зацікавлена у тому, щоб отримати від країни винищувачі МіГ-29.
Про це він повідомив в інтервʼю RMF24.
За його словами, Польща затримує передачу Україні винищувачів, тому що Київ хоче отримати літаки, які адаптовані під сучасні бойові умови, а Варшава, своєю чергою, не готова до таких витрат.
«Друга причина полягає в тому, що передача мала бути взаємною — і сьогодні ми обговорюємо співпрацю в галузі технологій безпілотників. Ці переговори ще не завершені. Це радше питання галузі, а не Міністерства оборони. Я б не шукав тут якихось серйозних проблем», — сказав Залевський.
Заступник польського міністра оборони Цезарій Томчик 14 червня сказав, що між Варшавою та Києвом досі тривають переговори про передачу винищувачів МіГ-29 — країни домовляються про передачу українських технологій, зокрема у сфері безпілотників.
- Про передачу МіГів Україні Польща казала ще у грудні 2025 року. Зеленський тоді зазначив, що Україні потрібні літаки МіГ-29, адже українські пілоти вже мають досвід керування ними й «питання не в дефіциті літаків, а в дефіциті пілотів». У Генштабі Польщі зазначали, що ці літаки виведуть з експлуатації та замінять винищувачами F-16 та FA-50. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик 14 грудня говорив, що йдеться про 6—8 бортів із 14 наявних у Польщі.
- Вже у лютому 2026 року премʼєр Польщі Дональд Туск анонсував новий, 48-й пакет допомоги для України. До нього також були включені винищувачі МіГ-29.