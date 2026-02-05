Польща анонсувала новий пакет допомоги Україні на €200 млн і готова передавати МіГ-29

Премʼєр Польщі Дональд Туск анонсував новий, 48-й пакет допомоги для України. У ньому переважно буде бронетехніка.
Про це він заявив на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським.
Він підтвердив, що Польща має у своєму розпорядженні винищувачі МіГ-29 і готова передати їх Україні в разі потреби.
«Ми говорили про взаємний обмін. Україна готова до цього. Йдеться про українські дрони, адже ми хочемо побудувати в Польщі ефективну антидронову оборону», — додав премʼєр.
Лідери також підписали лист про наміри спільного виробництва у сфері оборонно-промислового комплексу. Йдеться про спільне виробництво дронів та іншого озброєння, де буде використано унікальний український досвід сучасної війни.
- Про передчу МіГів Україні Польща казала ще у грудні минулого року. Зеленський тоді зазначив, що Україні потрібні літаки МіГ-29, адже українські пілоти вже мають досвід керування ними й «питання не в дефіциті літаків, а в дефіциті пілотів». Перепідготовка на F-16 займає роки та тимчасово виводить досвідчених льотчиків з поля бою.
- У Генштабі Польщі зазначали, що ці літаки виведуть з експлуатації та замінять винищувачами F-16 та FA-50. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик 14 грудня говорив, що йдеться про 6—8 бортів із 14 наявних у Польщі.