У Польщі спишуть винищувачі МіГ-29, які мали передати Україні

Польща поступово виведе з експлуатації винищувачі МіГ-29, які планувала передати Україні в обмін на технології у сфері безпілотників.

Про це пише Wirtualna Polsk.

У заяві Міноборони Польщі йдеться, що винищувачі закінчують свій термін служби (їх ВПС Польщі використовують з 1989 року), а подальша модернізація літаків не запланована. Коли їх повністю виведуть з експлуатації — невідомо.

Наприкінці червня міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що пропонував Україні «МіГи в обмін на дрони». Проте Київ відмовився поділитися технологіями, тому Варшава вирішила не передавати винищувачі.

Що передувало

У грудні 2025 року Польща заговорила про передачу МіГів Україні. Зеленський тоді зазначив, що Україні потрібні літаки МіГ-29, адже українські пілоти вже мають досвід керування ними й «питання не в дефіциті літаків, а в дефіциті пілотів». У Генштабі Польщі зазначали, що ці літаки виведуть з експлуатації та замінять винищувачами F-16 і FA-50. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик 14 грудня говорив, що йдеться про 6—8 бортів із 14 наявних у Польщі.

У лютому 2026 року премʼєр Польщі Дональд Туск анонсував новий, 48-й пакет допомоги для України. До нього були включені й винищувачі МіГ-29.

Заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський 17 червня заявляв, що Україна не зацікавлена в тому, щоб отримати від країни МіГ-29. Він говорив, що Київ хоче отримати літаки, які адаптовані під сучасні бойові умови, а Варшава не готова до таких витрат.