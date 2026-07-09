Україна та Польща відновили діалог про передачу МіГ-29

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Україна повернулась до діалогу про передачу винищувачів МіГ-29.

Про це пише PAP.

За його словами, зараз тривають переговори про передачу винищувачів в обмін на український технологічний досвід у сфері безпілотників.

Наприкінці червня Косіняк-Камиш заявив, що пропонував Україні «МіГи в обмін на дрони». Проте тоді Київ відмовився поділитися технологіями, тому Варшава вирішила не передавати винищувачі.

Після цього на початку липня в Польщі заявили, що спишуть винищувачі, які планували передати Україні. Тоді там пояснили, що винищувачі закінчують свій термін служби (їх ВПС Польщі використовують з 1989 року), а подальша модернізація літаків не запланована.