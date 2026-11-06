СБУ провела обшук у співробітника ГУР у «справі Монако». Адвокат заявив про погрози військовому

Служба безпеки України 6 листопада провела обшук у співробітника Головного управління розвідки Міноборони у справі про замах на бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако.

Про це повідомив адвокат військового Масі Найєм.

За його словами, під час обшуку співробітники СБУ вибили двері, повалили військового на землю та вдягнули на нього кайданки. Найєм стверджує, що правоохоронці також погрожували його клієнту фізичним насильством.

Адвокат зазначив, що за законом співробітники СБУ мали дочекатися представників внутрішньої безпеки ГУР, однак цього не зробили.

Згодом обшук завершився. З військовослужбовця зняли кайданки, його не затримали й не оголосили підозру. Під час обшуку вилучили електронні пристрої, на яких, зокрема, зберігається службова інформація. Також військовому вручили повістку на допит.

Пресслужба СБУ в коментарі Укрінформу підтвердила, що разом з Нацполіцією провела обшуки в межах справи, «повʼязаної з подіями літа цього року в Князівстві Монако». Однак деталей там не розповіли, пославшись на те, що слідство ще триває.

Замах на Вадима Єрмолаєва в Монако

Вадим Єрмолаєв — український бізнесмен, один з найбільших забудовників Дніпра. Від початку повномасштабної війни він жив не в Україні. З 2023 року РНБО наклала на нього санкції через алкогольний бізнес в окупованому Криму.

Увечері 29 червня від вибуху в будинку в Монако постраждала родина Єрмолаєва — він сам, його партнерка Анна Насобіна та їхній 13-річний син.

За підозрою в нападі Інтерпол оголосив у розшук 39-річну українку Анастасію Березовську. Прокуратура Монако повідомила, що підозрювана підклала вибухівку, дистанційно підірвала її та втекла до Франції, а потім — через Італію до Німеччини, де вона проживає.

7 липня тіло Березовської знайшли в Україні. За підозрою в її вбивстві затримали працівника ГУР Владислава Реута і колишнього правоохоронця Віталія Жиковича. З липня обидва під вартою.

За даними слідства, вони вбили Березовську після того, як вона повернулася до України автобусом 1 липня. Співробітник ГУР зізнався в убивстві. При цьому він повідомив, що діяв на власний розсуд і не радився з керівництвом. У приміщенні Жиковича під час обшуку виявили підвальну кімнату, схожу на кімнату для тортур.