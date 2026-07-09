Замах на бізнесмена в Монако. Другого підозрюваного у вбивстві Анастасії Березовської відправили під варту

Печерський суд Києва відправив під варту без права застави другого підозрюваного у вбивстві Анастасії Березовської — експравоохоронця Віталія Жиковича.

Про це пише «Суспільне».

Своєї провини він не визнає. Його адвокат підтвердив, що Жикович знайомий з іншим фігурантом Владиславом Реутом, адже обидва «працювали на захист України». За словами адвоката, Жикович у 2014 році був у «Правому секторі», у 2022 році добровільно долучився до Тероборони, а потім служив у СБУ, але згодом його звільнили.

Юрист стверджує, що підвал у будинку його клієнта, який правоохоронці називали можливою «кімнатою тортур», використовували як укриття під час обстрілів, а сокира і лопата були потрібні, щоб «відкопатись» у разі руйнування будівлі внаслідок влучання.

Замах на Вадима Єрмолаєва в Монако

29 червня французька Le Figaro з посиланням на джерела писала, що йдеться про родину Вадима Єрмолаєва — одного з найбільших забудовників Дніпра. Спочатку було відомо, що постраждав Єрмолаєв, його дружина і 13-річний син, який отримав опіки. Згодом офіційна дружина Анна Єрмолаєва заявила «Суспільному», що постраждала не вона.

Місцеве медіа в Монако Nice-Matin написало, що поранена партнерка Єрмолаєва — Анна Насобіна, їй ампутували ногу та ступню. Це донька ексзаступника прокурора Дніпропетровщини Олександра Насобіна і цивільна дружина Єрмолаєва. Також постраждав їхній спільний син 2012 року народження.

На відео, яке опублікували в мережі, видно, як у вестибюлі будинку, де живе Єрмолаєв, невідома людина залишила рюкзак, що потім вибухнув. Le Figaro з посиланням на джерела писала, що місцеві слідчі розглядають, зокрема, версію про причетність СБУ.

2 липня Інтерпол оголосив у розшук 39-річну українку Анастасію Березовську, яку підозрюють у замаху на Єрмолаєва. Прокуратура Монако повідомила, що підозрювана підклала вибухівку, дистанційно підірвала її та втекла до Франції, а потім — через Італію до Німеччини, де вона проживає.

7 липня в Україні правоохоронці знайшли тіло Березовської. За підозрою у її вбивстві затримали працівника ГУР Владислава Реута та експравоохоронця Віталія Жиковича.

За даними слідства, вони вбили Березовську після того, як вона повернулася до України автобусом 1 липня. У чоловіків провели обшуки, під час яких чинний співробітник ГУР зізнався в убивстві Березовської. При цьому він повідомив, що про контакти з жінкою, про те, як переказував їй гроші, та будь-які інші свої дії він не повідомляв своє керівництво, а діяв на власний розсуд. У приміщенні Жиковича під час обшуку виявили підвальну кімнату, схожу на кімнату для тортур.