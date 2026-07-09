Вибух у Монако. Суд відправив під варту співробітника ГУР, якого підозрюють у вбивстві Анастасії Березовської

Печерський суд Києва відправив під варту першого підозрюваного у вбивстві Анастасії Березовської, яку підозрюють у замаху на бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако. Співробітник Головного управління розвідки Міноборони Владислав Реут пробуде в СІЗО два місяці без права на заставу. Захист був не проти арешту, але за умови можливості внести заставу.

Про хід суду повідомляли кореспонденти «Радіо Свобода», «РБК-Україна» і «Суспільне».

На суді Реут заявив, що не стріляв в жінку. Це зробив інший підозрюваний — колишній правоохоронець Віталій Жикович, а сам Реут діяв під примусом. ГУРівець готовий пройти поліграф і співпрацювати зі слідством.

Реут стверджує, що Жикович попросив його забрати жінку, пояснивши, що її треба сховати, адже їй загрожує небезпека. Дорогою в машині Жикович дістав пістолет із глушником і сказав, що він потрібен про всяк випадок, якщо Березовська почне панікувати. Коли вони підʼїхали до лісосмуги у Бучанському районі, Жикович наказав Реуту стріляти. Той відмовився, після чого Жикович сам двічі вистрілив у жінку.

Адвокат Жиковича заявив «Суспільному», що за матеріалами справи спочатку Реут зізнався у вбивстві Березовської, але потім відмовився від своїх показів і почав стверджувати, що її вбив Жикович. Сторона захисту говорить, що Реут обмовив себе через відчуття небезпеки своєму життю і загрози від іншого фігуранта.

Тепер суд обиратиме запобіжний захід Жиковичу.

Замах на Вадима Єрмолаєва в Монако

29 червня французька Le Figaro з посиланням на джерела писала, що йдеться про родину Вадима Єрмолаєва — одного з найбільших забудовників Дніпра. Спочатку було відомо, що постраждав Єрмолаєв, його дружина і 13-річний син, який отримав опіки. Згодом офіційна дружина Анна Єрмолаєва заявила «Суспільному», що постраждала не вона.

Місцеве медіа в Монако Nice-Matin написало, що поранена партнерка Єрмолаєва — Анна Насобіна, якій ампутували ногу та ступню. Це донька ексзаступника прокурора Дніпропетровщини Олександра Насобіна і цивільна дружина Єрмолаєва. Також постраждав їхній спільний син 2012 року народження.

На відео, яке опублікували в мережі, видно, як у вестибюлі будинку, де живе Єрмолаєв, невідома людина залишила рюкзак, що потім вибухнув. Le Figaro з посиланням на джерела писала, що місцеві слідчі розглядають, зокрема, версію про причетність СБУ.

3 липня Інтерпол оголосив у розшук 39-річну українку Анастасію Березовську, яку підозрюють у замаху на Єрмолаєва. Прокуратура Монако повідомила, що підозрювана підклала вибухівку, дистанційно підірвала її та втекла до Франції, а потім — через Італію до Німеччини, де вона проживає.

7 липня в Україні правоохоронці знайшли тіло Березовської. За підозрою у її вбивстві затримали працівника ГУР Владислава Реута та експравоохоронця Віталія Жиковича.

За даними слідства, вони вбили Березовську після того, як вона повернулася до України автобусом 1 липня. У чоловіків провели обшуки, під час яких чинний співробітник ГУР зізнався в убивстві Березовської. При цьому він повідомив, що про контакти з жінкою, про те, як переказував їй гроші, та будь-які інші свої дії він не повідомляв своє керівництво, а діяв на власний розсуд. У приміщенні Жиковича під час обшуку виявили підвальну кімнату, схожу на кімнату для тортур.