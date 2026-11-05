Меланія Трамп написала листи Путіну та Зеленському. Їх мають передати делегації України та РФ

Перша леді США Меланія Трамп написала листи Путіну та президенту Володимиру Зеленському. Їх мають передати делегації України та Росії, які прибули на зустріч з Меланією до Білого дому.

Про це стало відомо з трансляції зустрічі.

Під час брифінгу спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв подарував першій леді США Меланії Трамп картинку, яку намалювала 11-річна Лідія з окупованих Олешків на Херсонщині, яка начебто переїхала до Росії. На картині є напис «I love Melaniya».

З українського боку на зустрічі присутні голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та омбудсман Дмитро Лубінець, який уже вручив Меланії Орден княгині Ольги I ступеня. Також присутня російська уповноважена з прав людини Яна Лантратова.

Під час зустрічі Меланія Трамп розповіла, що брала участь у кожному етапі планування евакуації жителів окупованих українських Олешків. Зокрема, за її словами, вона обговорювала доступ до лікарень та транспорту, а також вивчила плани розмінування, стан доріг та маршрути евакуації.