Меланія Трамп заявила, що домовилася про тимчасове перемирʼя між Україною та Росією в Олешках на Херсонщині

Перша леді США Меланія Трамп заявила, що домовилася про тимчасове припинення бойових дій між Україною та Росією в Олешках на Херсонщині.

Її заяву опублікували на сайті Білого дому.

Локальне припинення вогню набуде чинності 29 жовтня. За словами першої леді США, це зроблять, щоб забезпечити доставку гуманітарної допомоги та підготувати евакуацію цивільних через спеціально визначений безпечний коридор.

У Білому домі уточнили, що мешканцям Олешків, котрі захочуть виїхати, допоможуть це зробити. Меланія Трамп зі своїм представником безпосередньо співпрацювали з владою України та Росії.