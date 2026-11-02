В Олешках завершився режим тиші. Генштаб зазначає, що росіяни за цей час облаштовували свої позиції

Увечері 1 листопада в окупованих Олешках на Херсонщині завершився режим припинення вогню, який діяв із 27 жовтня.

Про це повідомив український омбудсман Дмитро Лубінець.

Він заявив, що впродовж цього періоду сторони не порушували домовленостей. Це дозволило доставити гуманітарну допомогу до міста й евакуювати охочих цивільних.

Перша леді США Меланія Трамп, яка сприяла цій гуманітарній операції, написала, що місія завершилася успішно. За її словами, з Олешків евакуювали майже 800 людей.

Водночас у Генштабі ЗСУ зазначають, що росіяни використали режим тиші в Олешках для облаштування своїх позицій. За час режиму тиші українські війська зафіксували ротацію російських підрозділів, укріплення позицій, розширення антидронових засобів на дорогах і нарощування логістики, зокрема підвезення боєприпасів.