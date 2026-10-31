Українські громадяни з Олешків перетнули кордон України (доповнено)

Доповнено 15:22. Найстаршому звільненому з Олешків українцю — 94 роки, наймолодшому — трохи більше року. Також з Олешків вдалося врятувати собак, котів, папугу та навіть єнота. Омбудсман Лубінець розповів, що це найдовший із 2022 року режим тиші, якого дотримуються обидві сторони.

Їм нададуть необхідну допомогу та допоможуть адаптуватись. Учора мешканців Олешків вивозили з міста в межах гуманітарної місії. Вони могли обрати, куди їм поїхати — в Україну чи РФ.

Українці з тимчасово окупованих Олешків на Херсонщині вже перетнули кордон України на Чернігівщині.

Що відбувається в Олешках

20 вересня українське МЗС заявило, що росіяни свідомо створюють гуманітарну катастрофу на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини— блокують доставку продовольства і медикаментів, перешкоджають роботі гуманітарних місій та евакуації цивільних. При цьому постійно атакують цивільних дронами.

Найскладніша ситуація була — в Олешках. До повномасштабного вторгнення там жили майже 24 тисячі людей, а станом на кінець вересня там залишилося приблизно дві тисячі, серед них — 50 дітей. Українські військові кілька разів доправляли продукти жителям міста за допомогою дронів.

23 жовтня перша леді США Меланія Трамп заявила, що домовилася про тимчасове припинення бойових дій між Україною та Росією в Олешках, щоб забезпечити доставку гуманітарної допомоги та підготувати евакуацію цивільних через спеціально визначений безпечний коридор.

Згодом генеральні штаби Збройних сил Росії та України заявили, що запровадять режим тиші з 03:00 27 жовтня за київським часом. Він триватиме до вечора 1 листопада.

Після початку домовленостей між Україною та РФ режим тиші в Олешках розширили за межі міста, щоб убезпечити проїзд гуманітарних конвоїв.