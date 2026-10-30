Українська делегація разом з евакуйованими жителями Олешків вирушила до російської Анапи, а звідти — в Україну

Українська делегація в рамках гуманітарної місії разом з евакуйованими мешканцями тимчасово окупованих Олешків на Херсонщині вирушила до російської Анапи.

Про це повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Звідти вони вилетять літаками до Білорусі, а далі автобусами дістануться України.

Сьогодні до окупованих Олешків на Херсонщині доправили гуманітарну допомогу і почали евакуювати людей. Режим припинення вогню триває.

Що відбувається в Олешках

20 вересня українське МЗС заявило, що росіяни свідомо створюють гуманітарну катастрофу на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини — блокують доставку продовольства і медикаментів, перешкоджають роботі гуманітарних місій та евакуації цивільних. При цьому постійно атакують цивільних дронами.

Найскладніша ситуація — в Олешках. До повномасштабного вторгнення там жили майже 24 тисячі людей, а станом на кінець вересня залишилося приблизно дві тисячі, серед них — 50 дітей. Українські військові кілька разів доправляли продукти жителям міста за допомогою дронів.

23 жовтня перша леді США Меланія Трамп заявила, що домовилася про тимчасове припинення бойових дій між Україною та Росією в Олешках, щоб забезпечити доставку гуманітарної допомоги та підготувати евакуацію цивільних через спеціально визначений безпечний коридор.

Згодом генеральні штаби Збройних сил Росії та України заявили, що запровадять режим тиші з 03:00 27 жовтня за київським часом. Він триватиме до вечора 1 листопада.

Після початку домовленостей між Україною та РФ режим тиші в Олешках розширили за межі міста, щоб забезпечити безпечний проїзд гуманітарних конвоїв.