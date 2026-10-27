Режим тиші розширили за межі Олешків на Херсонщині. Домовленостей дотримуються дві сторони

Режим тиші в Олешках стартував сьогодні від 03:00 за київським часом. За даними уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, домовленостей на визначених територіях дотримуються і РФ, і Україна.

Після початку домовленостей між Україною та РФ режим тиші в Олешках на Херсонщині розширили за межі міста, щоб забезпечити безпечний проїзд гуманітарних конвоїв.

Що відбувається в Олешках

20 вересня українське МЗС заявило, що росіяни свідомо створюють гуманітарну катастрофу на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини — блокують доставку продовольства і медикаментів, перешкоджають роботі гуманітарних місій та евакуації цивільних. При цьому постійно атакують цивільних дронами.

Найскладніша ситуація наразі — в Олешках. До повномасштабного вторгнення там жили приблизно 24 тисячі людей, а станом на кінець вересня залишилося приблизно дві тисячі, серед них — 50 дітей. Українські військові кілька разів доправляли продукти жителям міста за допомогою дронів.

23 жовтня сторони домовилися про тимчасове припинення вогню у місті, щоб провести гуманітарну операцію. Посприяла цій домовленості перша леді США Меланія Трамп. Однак за день до початку режиму тиші російська сторона звинуватила Україну в обстрілах міста та доріг, що ведуть до нього.