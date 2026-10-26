За день до початку режиму тиші в окупованих Олешках росіяни звинуватили Україну в обстрілах населеного пункту

За день до початку режиму тиші в окупованих Олешках на Херсонщині, який має настати 27 жовтня, російська сторона звинуватила Україну в обстрілах населеного пункту та доріг, що ведуть до нього.

Про це повідомило російське Міноборони.

Там розповіли, що Україна нібито протягом понад двох років бʼє по місту та підʼїзних шляхах до нього дронами та артилерією. Російська сторона заявляє, що нібито тільки за останній тиждень, з 19 жовтня, Україна завдала по Олешках та головних дорогах, що ведуть до міста, 18 ударів з артилерії та понад 120 ударів дронами.

Також російське Міноборони заявляє, що українські військові мінують дороги до міста, щоб не допустити евакуації та заблокувати поставки ліків і продовольства.

Україна та РФ 23 жовтня за сприяння першої леді США Меланії Трамп домовилися про припинення вогню, щоб провести гуманітарну операцію в Олешках та підготувати евакуацію цивільних через спеціально визначений безпечний коридор. Того ж дня генштаби ЗС Росії та України повідомили, що режим тиші почне діяти з 03:00 27 жовтня.