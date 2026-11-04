НАБУ і САП заявили, що викрили групу, яка підкуповувала правоохоронців за кришування шахрайських кол-центрів

НАБУ і САП заявили, що в межах операції «Карфаген» викрили злочинну групу, яка підкуповувала керівників правоохоронних органів, щоб ті не заважали роботі шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів.

Про це йдеться в повідомленні НАБУ.

Серед фігурантів справи — чинні високопосадовці СБУ, Національної поліції, Офісу генерального прокурора та представники кримінального середовища. Інших деталей НАБУ поки що не розголошує.

Це оголошення пролунало після заяви НАБУ про те, що високопосадовець СБУ під час обшуку погрожував зброєю детективам Бюро. Його імені не вказували, але джерела «Бабеля» стверджували, що йдеться про першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ генерал-майора Сергія Дуку.

Центр протидії корупції пов’язував Дуку з обшуками у працівників НАБУ минулого року. У ЦПК стверджували, що саме Дука курував силову частину операцій СБУ проти детективів бюро, зокрема Руслана Магамедрасулова.

Тим часом «Українська правда» з посиланням на джерела писала, що співробітники НАБУ прийшли з обушками до ще одного посадовця СБУ — начальника Головного управління внутрішньої безпеки полковника Антона Кравчука. Офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає.

Операція «Карфаген»

4 вересня НАБУ і САП повідомили про операцію «Карфаген». За даними слідства, її фігуранти за гроші кришували шахрайські кол-центри. Отримані від операції кошти фігуранти вкладали у нерухомість та інше майно на понад 20 мільйонів гривень, ще понад 10 мільйонів гривень могли зберігати на рахунках близьких.

На записах, опублікованих НАБУ, керівника злочинної групи називають «Канцлер» — з матеріалів справи випливає, що йдеться про Сергія Кропиву. Його підозрюють також у відмиванні коштів на суму 89,9 мільйона гривень.

Крім того, на записах слідчих фігурує «Шеф» — колишній керівник Державної податкової служби. З грудня 2024 року до червня 2025 року головою ДПС був Руслан Кравченко. Двох фігурантів справи уже відправили під варту на два місяці — Кропиву із заставою 120 мільйонів гривень, а його спільницю та співмешканку Єлизавету Івахненко — із заставою 20 мільйонів гривень. За версією слідства, жінку могли залучати до переказу коштів через ФОП для легалізації.

15 вересня цього року Зеленський звільнив Кравченка після того, як тоді ще генпрокурор підписав підозру керівнику НАБУ Сергію Кривоносу та людині, близькій до голови САП Олександра Клименка.