Україна планує відкрити всі переговорні кластери з ЄС до кінця року

Україна хоче відкрити всі переговорні кластери з ЄС до кінця 2026 року, а під час головування Литви в ЄС у першій половині 2027-го — попередньо закрити сім розділів переговорів.

Такі плани озвучив прем’єр-міністр України Сергій Корецький у виступі на форумі з питань розширення ЄС, організованому Euronews, передає кореспондентка «Бабеля».

За його словами, Україна разом з Верховною Радою та Європейською комісією працює над прискоренням виконання проміжних критеріїв (IBAR) за першим переговорним кластером «Основи». Для цього створили спільну робочу групу. Корецький заявив, що особисто залучений до цієї роботи, а позитивну оцінку виконання проміжних критеріїв Україна хоче отримати якомога раніше у 2027 році.

Прем’єр визнав, що ці цілі амбітні, але наголосив: Україна не просить скорочувати вимоги для вступу, а хоче мати чіткий графік, зрозумілі критерії та своєчасні рішення ЄС після їх виконання.

Корецького також запитали, чи погодиться Україна на тимчасові обмеження доступу до аграрного ринку ЄС і європейської підтримки після вступу. Прем’єр відповів, що Україна розуміє занепокоєння європейських фермерів і готова до діалогу. Однак перехідні обмеження мають стосуватися конкретних ризиків, бути пропорційними та мати чіткі умови перегляду і скасування. Вони не повинні назавжди закривати українським аграріям шлях до єдиного ринку ЄС.

«Українські фермери вкладатимуть значні кошти, щоб відповідати стандартам ЄС, водночас відбудовуючи господарства після російських атак. Україна пропонує Європі не лише конкуренцію, але й нові можливості: посилення продовольчої безпеки, розвиток переробної промисловості й біоенергетики та зміцнення європейських ланцюгів постачання», — заявив премʼєр-міністр.