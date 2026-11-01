Українці повернулися з Олешків, а Джеймі Ланністер з «Гри престолів» ночував у київському метро. Головне за тиждень

Цього тижня українці повернулися з окупованих Олешків на Херсонщині, а в Київ приїхав актор Ніколай Костер-Вальдау, відомий за роллю Джеймі Ланністера в серіалі «Гра престолів».

«Бабель» зібрав головні події тижня, аби ви були в курсі.

Джеймі Ланністер з «Гри престолів» провів ніч у київському метро

Актора помітили на одній зі станцій метро в Києві, також він відвідав виставу ветерана війни Володимира Туки «Одноденний герой».

Він розповідав у Києві, що в Європі можуть поступово втрачати увагу до війни, тому варто продовжувати говорити про Україну. Він також розповів про свою зустріч із чоловіком на імʼя Сергій, який втратив на війні зір та обидві ноги. Костер-Вальдау додає, що йому важко осягнути масштаб пережитого українцями.

Reuters

У Конотоп повернули світло після п’яти днів блекауту

29 жовтня в Конотопі Сумської області відновили електропостачання. Конотоп був без світла пʼять днів.

Напередодні міський голова Конотопу Артем Семеніхін в ефірі «Апострофу» розповідав, що внаслідок російських ударів у ніч на 24 жовтня обʼєкти енергетики в місті повністю зруйновані й не підлягають відновленню. За його словами, єдине, що вдавалось, — це інколи вночі підключити лікарню або ж водоканал, решта міста була без світла.

Лідери Фінляндії й Норвегії провели телефонну розмову з Путіним

Президент Фінляндії Александер Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере провели телефонну розмову з Путіним про завершення війни в Україні.

Стубб назвав розмову «відвертою та змістовною» і наголосив, що лідери не виступали від імені всієї Європи, а «брали участь у розмові як лідери своїх країн».

Це перша розмова Путіна з європейськими лідерами після того, як у липні минулого року йому подзвонив президент Франції Емманюель Макрон.

Українці повернулися з окупованих Олешків

30 жовтня мешканців Олешків вивозили з міста в межах гуманітарної місії. Вони могли обрати, куди їм поїхати — в Україну чи РФ. 31 жовтня українські громадяни перетнули кордон у Чернігівській області.

Найстаршому звільненому з Олешків українцю — 94 роки, наймолодшому — трохи більше року. Також з Олешків вдалося врятувати собак, котів, папугу та навіть єнота. Омбудсман Дмитро Лубінець розповів, що це найдовший із 2022 року режим тиші, якого дотримуються обидві сторони.

Служба безпеки України

Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану і загальної мобілізації в Україні до 29 січня 2027 року.

Рішення про продовження воєнного стану підтримали 293 нардепи, а мобілізації — 281.

Це вже 21-ше таке голосування від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Віктора Орбана почали просувати на посаду генсека НАТО

Адміністрація президента США Дональда Трампа просуває кандидатуру експремʼєра Угорщини Віктора Орбана на посаду генерального секретаря ООН.

Американські посадовці вже звернулися з цією пропозицією до Орбана. За даними журналістів, він зацікавився, однак остаточного рішення ще не ухвалив. У США вважають, що Китай та Росія також можуть підтримати цю ідею, і колишній премʼєр Угорщини стане спільним кандидатом від трьох постійних членів Ради Безпеки ООН.

За оцінками представника Держдепу США, кандидатуру Орбана могли б підтримати щонайменше 8 з 15 членів Радбезу.

Українці писали Радіодиктант

Радіодиктант національної єдності українці писали у День української писемності та мови, 27 жовтня.

Цьогорічний диктант називався «Лист, який не закінчується». Його автор — письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь.

Текст у прямому ефірі читали двоє людей — вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков і співачка, громадська діячка та волонтерка Даша Астафʼєва.