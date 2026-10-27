Сьогодні українці напишуть Радіодиктант національної єдності — де і коли слухати

У День української писемності та мови, 27 жовтня, відбудеться традиційний Радіодиктант національної єдності. Він розпочнеться об 11:00.
Цьогорічний диктант називається «Лист, який не закінчується». Його автор — письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь.
Текст у прямому ефірі читатимуть двоє людей — вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков і співачка, громадська діячка та волонтерка Даша Астафʼєва.
Послухати диктант і написати разом з усіма українцями можна буде:
- на хвилях «Українського Радіо» та «Радіо Культура»;
- у прямому ефірі телеканалу «Суспільне Культура»;
- на ютуб-каналі «Українського Радіо»;
- у застосунках suspilne.radio та «Дія».
Ті, хто хоче, щоб їхній текст перевірили фахівці, можуть надіслати його паперовим листом за адресою: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 26. На поштовому штемпелі має бути дата не пізніше 28 жовтня.
Також написаний диктант можна сфотографувати або відсканувати й до 11:00 29 жовтня надіслати на електронну адресу [email protected].
Сам текст Радіодиктанту оприлюднять 29 жовтня об 11:00 на платформах «Суспільного», після чого кожен зможе перевірити свою роботу самостійно.
- Радіодиктант національної єдності започаткувала команда «Українського Радіо» у 2000 році. Його щороку проводять до Дня української писемності та мови, а головна мета акції — об’єднати людей навколо української мови. У 2026 році Радіодиктант проведуть уже 27-й раз.
- Торік текст для Радіодиктанту «Треба жити!» написала письменниця Євгенія Кузнєцова, а читала його акторка Наталія Сумська. У 2025 році на перевірку надіслали понад 11,2 тисячі робіт, зокрема з-за кордону.