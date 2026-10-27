Сьогодні українці напишуть Радіодиктант національної єдності — де і коли слухати

У День української писемності та мови, 27 жовтня, відбудеться традиційний Радіодиктант національної єдності. Він розпочнеться об 11:00.

Цьогорічний диктант називається «Лист, який не закінчується». Його автор — письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь.

Текст у прямому ефірі читатимуть двоє людей — вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков і співачка, громадська діячка та волонтерка Даша Астафʼєва.

Послухати диктант і написати разом з усіма українцями можна буде:

Ті, хто хоче, щоб їхній текст перевірили фахівці, можуть надіслати його паперовим листом за адресою: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 26. На поштовому штемпелі має бути дата не пізніше 28 жовтня.

Також написаний диктант можна сфотографувати або відсканувати й до 11:00 29 жовтня надіслати на електронну адресу [email protected].

Сам текст Радіодиктанту оприлюднять 29 жовтня об 11:00 на платформах «Суспільного», після чого кожен зможе перевірити свою роботу самостійно.