Стало відомо, хто напише і хто читатиме текст Радіодиктанту-2026

Автором тексту для Радіодиктанту національної єдності у 2026 році став письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь. А зачитають його вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков і співачка, громадська діячка та волонтерка Даша Астафʼєва.

Про це повідомляє «Суспільне. Культура».

Артур Дронь — український письменник, автор поетичної збірки «Тут були ми» і книги «Гемінґвей нічого не знає». У березні 2022 року Дронь приєднався до ЗСУ та служив у складі 125 окремої бригади Територіальної оборони. Брав участь у бойових діях на Донеччині, Харківщині та Запоріжжі.

У жовтні 2024-го отримав важке поранення та демобілізувався. Його книги присвячені темі військової служби, памʼяті загиблих героїв і власному досвіду проживання реальності в умовах війни.

Артур Дронь / Facebook

Цього року «Суспільне» експериментує з форматом двох читців — медійної людини та педагога. Тому читачами тексту обрали Артура Пройдакова — учителя української мови та літератури, який у 2023 році увійшов до десятка найкращих учителів світу за версією Global Teacher Prize.

А його напарницею стане співачка, волонтерка та громадська діячка Даша Астаф’єва, яка підтримує ЗСУ й заснувала застосунок UnderBooks для популяризації української літератури.

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Цьогорічний радіодиктант відбудеться 27 жовтня об 11:00, традиційно у День української писемності та мови.