Стало відомо, хто напише і хто читатиме текст Радіодиктанту-2026

Автором тексту для Радіодиктанту національної єдності у 2026 році став письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь. А зачитають його вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков і співачка, громадська діячка та волонтерка Даша Астафʼєва.
Про це повідомляє «Суспільне. Культура».
Артур Дронь — український письменник, автор поетичної збірки «Тут були ми» і книги «Гемінґвей нічого не знає». У березні 2022 року Дронь приєднався до ЗСУ та служив у складі 125 окремої бригади Територіальної оборони. Брав участь у бойових діях на Донеччині, Харківщині та Запоріжжі.
У жовтні 2024-го отримав важке поранення та демобілізувався. Його книги присвячені темі військової служби, памʼяті загиблих героїв і власному досвіду проживання реальності в умовах війни.
Цього року «Суспільне» експериментує з форматом двох читців — медійної людини та педагога. Тому читачами тексту обрали Артура Пройдакова — учителя української мови та літератури, який у 2023 році увійшов до десятка найкращих учителів світу за версією Global Teacher Prize.
А його напарницею стане співачка, волонтерка та громадська діячка Даша Астаф’єва, яка підтримує ЗСУ й заснувала застосунок UnderBooks для популяризації української літератури.
Цьогорічний радіодиктант відбудеться 27 жовтня об 11:00, традиційно у День української писемності та мови.
- Минулорічний радіодиктант спричинив скандал: багаторічна учасниця та рекордсменка Христина Гоянюк зі Львова назвала текст Євгенії Кузнєцової «Треба жити!» «дурнуватим», а українці скаржилися, що акторка Наталія Сумська читала надто швидко й нерозбірливо. Деякі учасники закликали запрошувати для читання вчителя, а не артиста.