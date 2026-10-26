Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану і загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб — до 29 січня 2027 року.

Про це стало відомо з трансляції засідання Ради.

Рішення про продовження воєнного стану підтримали 293 нардепи, а мобілізації — 281.

Це вже 21-ше таке голосування від початку повномасштабного вторгнення Росії.