Лідери Фінляндії й Норвегії провели телефонну розмову з Путіним, а потім — із Зеленським (оновлено)

Президент Фінляндії Александер Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере провели телефонну розмову з Путіним про завершення війни в Україні.
Про це повідомили у канцелярії фінського президента.
Там зазначили, що ініціювали розмову з Путіним саме Стубб і Стере. Перед дзвінком вони консультувалися з Києвом і мали передати позицію України напередодні потенційних тристоронніх переговорів в Абу-Дабі.
Стубб назвав розмову «відвертою та змістовною» і наголосив, що лідери не виступали від імені всієї Європи, а «брали участь у розмові як лідери своїх країн».
Bloomberg зазначає, що це перша розмова Путіна з європейськими лідерами після того, як у липні минулого року йому подзвонив президент Франції Емманюель Макрон.
Стубб і Стере наголосили, що Фінляндія та Норвегія продовжуватимуть надавати Україні свою багаторічну підтримку. Вони також підкреслили, що війна має закінчитися, а переговори — поновитися.
Оновлено о 12:48. Після розмови з Путіним Стубб і Стере подзвонили президенту України Володимиру Зеленському.
«Алекс і Йонас чітко сказали російському керівнику про те, що потрібні реальні деескалаційні кроки щодо нашої енергетики та інфраструктури», — розповів Зеленський.
Також, за словами президента, сторони обговорили підготовку тристоронньої зустрічі. Зеленський зазначив: Фінляндія та Норвегія, як країни, що межують із Росією, мають «особливий інтерес у правильних і надійних безпекових рішеннях».
- Новий раунд тристоронніх переговорів України, США та Росії планують провести в першій половині листопада в Абу-Дабі. The Telegraph із посиланням на дипломатичні джерела раніше писав, що Росія хоче залучити європейських лідерів, щоб домогтися поступок від НАТО, зокрема скорочення присутності Альянсу у Східній Європі.