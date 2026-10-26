The Telegraph: Росія на переговорах з Європою може вимагати вивести війська НАТО з Польщі та країн Балтії

Росія планує використати новий раунд переговорів про завершення війни проти України, щоб домогтися поступок від НАТО, зокрема скорочення присутності Альянсу у Східній Європі.

Про це пише The Telegraph із посиланням на дипломатичні джерела.

Помічник російського президента Юрій Ушаков заявив, що до переговорів між Росією, Україною та США варто залучити Європу, бо вона «матиме вирішальне значення» для досягнення угоди.

Однак джерела The Telegraph стверджують, що насправді Москва хоче залучити європейські країни, аби домогтися поступок щодо присутності НАТО в Європі. Путін неодноразово називав це однією з «корінних причин» війни проти України.

За даними видання, Росія може вимагати, щоб Альянс повернув свою військову присутність у Європі до рівня 1997 року — тобто до того часу, коли до НАТО ще не вступили багато країн Східної Європи.

Фактично це могло б означати вимогу скоротити або вивести сили НАТО з Польщі, Естонії, Латвії, Литви, а також Фінляндії, яка стала членом Альянсу у 2023 році. Усі ці країни мають спільний кордон із Росією.

Новий раунд тристоронніх переговорів України, США та Росії планують провести в першій половині листопада в Абу-Дабі.

Ушаков уже заявив, що від цієї зустрічі не варто очікувати значного прориву, назвавши її фактично пробним раундом. За його словами, Москва хоче, щоб переговори стосувалися також майбутньої системи безпеки в Європі.

Попередні переговори не призвели до припинення вогню. Росія, зокрема, продовжує вимагати, щоб Україна віддала їй усю Донецьку область, включно з територіями, які російські війська не контролюють.