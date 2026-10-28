Reuters: Війна в Ірані коштувала Пентагону понад $47 млрд. На що їх витратили

Сполучені Штати витратили на війну в Ірані понад $47 млрд, що на 25% більше за оцінку, яку Пентагон давав у липні.

Про це пише Reuters з посиланням на дані Пентагону.

Остання оцінка Пентагону у липні включала операційні витрати на війни з прогнозованою вартістю понад $29 млрд на заміну витрачених боєприпасів. Ще понад $6 млрд закладали на заміну військової техніки та платформ, до яких належать втрати літаків і безпілотників під час війни в Ірані.