WSJ: Радники Трампа припускають, що війна з Іраном може тривати до кінця його президентського терміну

Ключові радники президента США Дональда Трампа приватно обговорювали з ним можливість того, що війна з Іраном триватиме до кінця його каденції — до січня 2029 року.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на американських посадовців.

За даними видання, про такий сценарій з Трампом говорили, зокрема, віцепрезидент Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо. Вони попереджали, що Тегеран може продовжувати опір американському тиску, попри морську блокаду й економічні санкції.

Це суперечить публічним заявам Трампа. У середу, 9 вересня, він сказав журналістам, що війна завершиться «негайно» після проміжних виборів у листопаді, оскільки Іран «більше не зможе триматися».