Міноборони: Starshield в Україні почав працювати на швидкості більше ніж 161 км/год

Сили оборони та фахівці Міноборони зафіксували, що станом на ранок 24 жовтня Starlink / Starshield почав працювати в Україні на швидкості більше ніж 161 км/год.

Про це повідомили джерела «Бабеля» у Міністерстві оборони.

Фахівці продовжують моніторити і проводити перевірки на вищих швидкостях, визначати верхні ліміти та зʼясовувати, наскільки насправді відновлено роботу цього звʼязку.