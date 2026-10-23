Трамп заявив, що Маск уже зняв обмеження швидкості Starlink в Україні. В ОП кажуть: «Нічого не змінилося»

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ілон Маск уже зняв обмеження швидкості для військової версії Starlink в Україні.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами 22 жовтня.

Трамп додав, що має з Маском дуже хороші стосунки, але відмовився уточнити, чи телефонував йому особисто з цього приводу.

Раніше видання WSJ з посиланням на американських та українських посадовців писало, що Трамп зателефонував засновнику SpaceX та попросив прибрати обмеження. За даними видання, після цієї розмови система почала працювати на вищих швидкостях, хоча повністю її функціональність не відновили.

«Хоч я дзвонив, хоч хтось інший, це не має значення. Головне, що він усе відновив», — сказав президент США.

Водночас радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин написав у Х, що нічого не змінилося: «Ми бачимо той самий ліміт».