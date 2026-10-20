У польському Ласкові завершили пошукові роботи. Там знайшли останки понад 40 українців, убитих польськими підрозділами у 1944-му

Українська сторона завершила пошукові роботи у польському селі Ласків Люблінського воєводства та знайшла там останки понад 40 тіл українців.

Про це повідомив Український інститут національної пам’яті.

Серед них — тіла жінок, дітей та чоловіків. Там виявлено групові та одиночні поховання. Далі під час ексгумаційних досліджень (вони заплановані на весну 2027 року) українська сторона встановить вік, стать і причини смерті похованих людей.

Ці пошукові роботи тривали з 2 по 16 жовтня.

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Згідно з різними історичними даними, масове вбивство українців польськими збройними формуваннями (Армією Крайовою та «Батальйонами хлопськими») у Ласкові відбулося 10 березня 1944 року — тоді загинули понад 300 людей. Істориками та експертами з України й Польщі встановлено дані про 327 мешканців Ласкова, які загинули у 1944 році.

Проте деякі історики називають більшу кількість жертв — близько 350 осіб. Під час подальших досліджень можна буде встановити остаточну кількість убитих.

Це вже друга пошукова робота української сторони в Польщі після тривалої перерви. Восени 2025 року українська пошуково-ексгумаційна експедиція працювала в селі Юречкова на підставі офіційного дозволу польської влади. Там шукали останки бійців УПА, але так і не знайшли їх.

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Відносини Польщі та України в контексті ексгумацій

Після того як Україна здобула незалежність, питання Волинської трагедії неодноразово порушували політики обох країн. Україна та Польща проводили спільні заходи для вшанування жертв і намагалися знайти точки порозуміння. Однак після того як Польща у 2016 році визнала Волинську трагедію геноцидом, дискусії загострилися.

У відповідь на нищення українських пам’ятників у Польщі Україна запровадила мораторій на ексгумації польських поховань. Попри домовленості 2020 і 2022 років про співпрацю у сфері історичної пам’яті, питання залишалося неврегульованим.

У 2023 році Україна дозволила спільні дослідження поховань у Пужниках, але Польща досі не виконала прохання Києва відновити меморіальну табличку на могилі воїнів УПА на горі Монастир.

У січні 2025 року Україна вперше дозволила ексгумувати тіла польських жертв Волинської трагедії. А вже в травні на Тернопільщині закінчили ексгумацію жертв 1945 року — у Польщі це назвали проривом.