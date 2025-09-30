Українська експедиція почала ексгумації тіл воїнів УПА на території Польщі

У вівторок, 30 вересня, у Польщі українська експедиція у складі дослідників меморіально-пошукового центру «Доля» зі Львова розпочала пошуково-ексгумаційні роботи на території Польщі.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Експедиція досліджує територію посеред лісу у Карпатах у селі Юречкова Підкарпатського воєводства. Там можуть бути поховані до 18 бійців Української повстанської армії, які загинули в бою з польською Армією Людовою в 1947 році.

Зазначається, що вони оборонялись, захищаючи цивільне українське населення від примусового вивезення.

У перший день пошук ускладнив сильний дощ у Бещадах, але фахівці почали знімати ґрунт на місці, позначеному металевим хрестом. Наразі вони перевіряють, чи є ознаки поховань. Достеменно невідомо, як саме після бою переносили тіла загиблих.

Історично Юречкова була українським селом і належала до Львівського воєводства. Після війни територія відійшла до Польщі, а у 1947 році її мешканців примусово депортували в межах операції «Вісла».

Пошуки в Юречковій є частиною українсько-польських домовленостей щодо розкопок жертв Другої світової. Польські команди планують працювати на 13 локаціях в Україні, а українські — на чотирьох у Польщі. Раніше фахівці вже віднайшли останки у Тернопільській та Львівській областях.

Роботи триватимуть до 4 жовтня. Якщо останки знайдуть, ексгумація може тривати близько місяця. За процесом спостерігають представники польського Інституту національної пам’яті, охорону забезпечує поліція.