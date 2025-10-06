На місці ексгумацій у Польщі не знайшли останків солдатів УПА

У селі Юречкова Підкарпатського воєводства Польщі завершили етап пошукових робіт навколо пам’ятного хреста. Під час дослідження фахівці не виявили поховань.

Про це повідомляє Український інститут національної памʼяті.

Цю територію вважають потенційним місцем поховання 18 бійців Української повстанської армії, які загинули в бою з польською Армією Людовою в 1947 році.

Роботи призупинили, але в інституті нацпамʼяті вважають, що їх доцільно відновити пізніше, коли зівʼяне рослинність. Це дасть змогу провести ретельніший огляд території.

Історично Юречкова була українським селом і належала до Львівського воєводства. Після війни територія відійшла до Польщі, а у 1947 році її мешканців примусово депортували в межах операції «Вісла».

Пошуки в Юречковій є частиною українсько-польських домовленостей щодо розкопок жертв Другої світової. Польські команди планують працювати на 13 локаціях в Україні, а українські — на чотирьох у Польщі. Раніше фахівці вже віднайшли останки польських бійців у Тернопільській та Львівській областях.