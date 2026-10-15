«Шлях може тривати 15—20 років». Премʼєр Угорщини не бачить сенсу визначати дату вступу України до ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр не вважає за потрібне визначати конкретну дату вступу України до Європейського Союзу. За його словами, переговори про членство мають ґрунтуватися на виконанні критеріїв, а сам процес може тривати 15—20 років.

Про це він сказав перед початком саміту Європейської ради у Брюсселі, передає кореспондентка «Бабеля».

Мадяр навів приклад країн Західних Балкан, деякі з яких ведуть переговори про вступ до ЄС уже 15 років, але досі не наблизилися до членства настільки, як очікували.

«Ми віримо в переговори про вступ, засновані на заслугах і виконанні критеріїв. Ми не віримо в слабше чи сильніше членство, тимчасове членство або паралельне членство. Ми виступаємо за повноцінне членство. Але шлях до нього може тривати навіть 15 або 20 років», — сказав Мадяр.

За словами Мадяра, Україна змогла розпочати переговори про вступ до ЄС завдяки згоді попереднього угорського уряду на чолі з Віктором Орбаном.

Водночас Мадяр назвав посилення прав угорської меншини на Закарпатті одним із результатів домовленостей з Україною, яких вдалося досягти за кілька тижнів. Йдеться, зокрема, про права у сфері освіти, використання мови та адміністративних процедур.

«Ми вимагали гарантій і, схоже, отримали їх від української сторони. Звісно, справжня перевірка — це практика. Побачимо, як ці законодавчі норми виконуватимуться», — зазначив він.

Угорський прем’єр повідомив, що вранці 16 жовтня, ймовірно, коротко зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським у будівлі Ради ЄС. За його словами, вони обговорять результати політичних домовленостей, досягнутих протягом останніх місяців.

Мадяр також висловив сподівання, що сторони зможуть відкрити нову сторінку у відносинах і згодом зустрітися з президентом України в Береговому на Закарпатті, де переважає угорське населення. Там, за його словами, можна буде відкрити один із закладів, відремонтованих за кошти угорської держави.