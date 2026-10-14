Росіяни звинуватили Україну в атаках по НПЗ під час оголошеного Трампом енергетичного перемирʼя. В ОП назвали це фейком

Росіяни кажуть, що Україна нібито цієї ночі атакувала два НПЗ в РФ. Офіс президента заперечує.

Про атаку повідомив віцепремʼєр РФ Олександр Новак. Він стверджує, що під ударом були заводи в Саратовській та Рязанській областях. Він додав, що Україна «не демонструє руху в бік енергетичного перемирʼя».

Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин в коментарі журналістам цю інформацію назвав фейком. За його словами, під ударами були дата-центр і «ще дещо», але не НПЗ.

Що передувало

11 жовтня президент США Дональд Трамп анонсував енергетичне перемирʼя між Україною та Росією. За його словами, обидві сторони погодилися, і воно розпочало діяти «негайно». Водночас Володимир Зеленський у коментарі Axios заявив, що оголошене перемирʼя стало для нього новиною.

12 жовтня Axios написав, що Трамп мав на увазі припинення взаємних ударів по НПЗ. Того ж дня у FT написали, що США погрожують заблокувати продаж зброї для України й обмін розвідданими через удари по російських НПЗ.

Наступного дня, 12 жовтня, Зеленський повідомив, що РФ атакувала шість енергооб’єктів України за день, попри оголошене Трампом енергетичне перемир’я. При цьому партнери не попередили Україну про атаку балістикою по Києву.

13 жовтня Зеленський розповів, що Україна дотрималась оголошеного Трампом плану і дві доби не била по російських НПЗ. При цьому в ніч проти 14 жовтня росіяни вдарили по всіх трьох ТЕЦ в Києві — і знову Україна не отримала від партнерів попередежння про підготовку удару.