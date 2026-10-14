У Німеччині почався суд над українцем Сергієм Кузнєцовим, якого звинувачують у підриві «Північних потоків». Ось головне з першого засідання

У середу, 14 жовтня, у Вищому земельному суді Гамбурга розпочався судовий розгляд по суті обвинувачень німецької прокуратури проти українця Сергія Кузнєцова. Його звинувачують у підриві газопроводів «Північний потік — 1» та «Північний потік — 2».

Про це повідомив «Бабелю» його український адвокат Микола Катеринчук, який був на засіданні.

Суд складається із шести суддів. У процесі поруч із прокурорами сиділи представники російського «Газпрому», каже Катеринчук. За його словами, їх не допустили до участі в суді як додаткових обвинувачів, але допустили як цивільних позивачів.

Засідання почалося з того, що головуюча суддя встановила особу Сергія Кузнєцова та запитала, чи буде він говорити в суді. Він відмовився і сказав, що за нього в процесі говоритимуть адвокати.

Далі на засіданні виступив прокурор з досить короткою промовою про те, у чому обвинувачує Кузнєцова — у воєнному злочині у формі нападу на цивільні обʼєкти, спричиненні вибуху.

Також вступне слово мали адвокати: Нікола Канестріні говорив про геноцидну війну, яку Росія розвʼязала проти України, наводив історію будівництва «Північних потоків», як їх сертифікували як цивільні обʼєкти і в який момент, на думку адвокатів, вони перестали такими бути через участь «Газпрому» у війні, розповідає Катеринчук. Інші адвокати сконцентрувалися на аргументації, чому «Північні потоки» — це законна ціль.

Адвокати зазначили, що вперше в історії міжнародного права суду доведеться вирішувати питання про новий вид транспортування вуглеводнів, а також про те, чи має право агресор використовувати трубопроводи для торгівлі й заробітку на ведення війни, каже Катеринчук.