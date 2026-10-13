Катастрофа МіГ-29 на Одещині. Винищувач міг впасти через нештатне спрацювання ракети

Командування Повітряних сил ЗСУ провело службове розслідування та попередньо встановило, що причиною катастрофи винищувача МіГ-29 на Одещині, яка сталася в серпні, могло стати нештатне спрацювання керованої ракети.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Цю версію також перевіряють у межах кримінальної справи та проведуть експертизи, які призначить ДБР. Зокрема, слідство перевірить чорну скриньку винищувача. Тільки тоді правоохоронці остаточно визначать причину катастрофи.

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Винищувач МіГ-29 загорівся 10 серпня під час знешкодження дронів на Одещині. Пілот втратив керування, проте встиг катапультуватися.

ДБР розпочало розслідування за фактом порушення правил польотів або підготовки до них, а також правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу.