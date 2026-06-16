На Хмельниччині розбився бомбардувальник Су-24М — загинули льотчик та штурман

На Хмельниччині близько 19-ї години розбився фронтовий бомбардувальник Су-24М — загинули льотчик та штурман.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Також у Повітряних силах назвали імена загиблих — це майор Богдан Загарулька та старший лейтенан тБогдан Бабенко. Під час авіакатастрофи вони виконували бойове завдання.

Фронтовий бомбардувальник належав 7 бригаді тактичної авіації імені Петра Франка ПС ЗСУ. Причину та обставини авіакатастрофи зʼясовують.

На місці працюють рятувальники та правоохоронці.

Що відомо про втрати Повітряних сил

З початку повномасштабної війни з Росією українські Повітряні сили втратили кілька винищувачів і професійних льотчиків. Зокрема, в серпні 2023 року загинув пілот Андрій «Джус» Пільщиков і ще двоє льотчиків під час авіакатастрофи на Житомирщині.

У серпні 2024 року під час відбиття російської атаки загинув Олексій «Мунфіш» Месь. Це була перша офіційно підтверджена втрата Україною винищувача F-16.

А в липні 2025 року на Волині сталась авіакатастрофа військового літака французького виробництва Mirage-2000 — пілоту вдалося вчасно катапультуватися. Це перший публічно відомий випадок втрати Україною такого винищувача.

Після цього відомо про декілька авіакатастроф: у ніч проти 23 серпня 2025 року загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Сергій Бондар, а вже 17 грудня загинув екіпаж українського гелікоптера Мі-24. Перед цим, опівдні 8 грудня 2025 року, на східному напрямку фронту під час виконання бойового завдання на літаку Су-27 загинув український пілот Євгеній Іванов.