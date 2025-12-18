Український екіпаж гелікоптера Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання

Екіпаж українського гелікоптера Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання 17 грудня.
Про це повідомили в 12 окремій бригаді армійської авіації імені генерал-хорунжого Віктора Павленка.
У бригаді заявили, що це непоправна втрата для авіації, для країни та для чотирьох родин, які чекали своїх близьких удома.
Мі-24 — це ударний вертоліт, призначений для вогневої підтримки військ, знищення бронетехніки та перевезення десанту, здатний нести потужне озброєння.
- Опівдні 8 грудня на східному напрямку фронту під час виконання бойового завдання на літаку Су-27 загинув український пілот Євгеній Іванов.