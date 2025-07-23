Аварія винищувача Mirage на Волині: правоохоронці розповіли нові подробиці

Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало досудове розслідування через падіння військового літака Mirage-2000 на Волині.

Про це пише пресслужба відомства.

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Аварія сталася ввечері 22 липня на одному з аеродромів області під час виконання бойового польотного завдання.

Попередньо встановлено, що після зльоту пілот повідомив керівнику польотів про критичну несправність електроніки. Літак упав на безлюдній території та потонув у затопленій вирві серед болотистої місцевості. Жертв і руйнувань на землі вдалось уникнути.

Пілот вчасно катапультувався, його знайшла пошуково-рятувальна команда. Стан військовослужбовця стабільний, йому надали необхідну допомогу.

Подію кваліфікували за ч. 2 ст. 416 КК України — порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу.

Наразі слідчі оглянули місце події, вилучили службову документацію та інші речові докази, допитали свідків. Заплановано допити відповідальних людей, технічні експертизи, а також аналіз і розшифрування даних з бортового самописця.

Також слідство дослідить технічний стан літака, дотримання регламентів підготовки до польоту та ефективності контролю з боку відповідальних.

Паралельно триває службове розслідування у військовій частині, щоб встановити всі причини та умови, що могли призвести до аварії.