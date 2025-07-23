Аварія винищувача Mirage на Волині: правоохоронці розповіли нові подробиці

Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало досудове розслідування через падіння військового літака Mirage-2000 на Волині.
Про це пише пресслужба відомства.
Аварія сталася ввечері 22 липня на одному з аеродромів області під час виконання бойового польотного завдання.
Попередньо встановлено, що після зльоту пілот повідомив керівнику польотів про критичну несправність електроніки. Літак упав на безлюдній території та потонув у затопленій вирві серед болотистої місцевості. Жертв і руйнувань на землі вдалось уникнути.
Пілот вчасно катапультувався, його знайшла пошуково-рятувальна команда. Стан військовослужбовця стабільний, йому надали необхідну допомогу.
Подію кваліфікували за ч. 2 ст. 416 КК України — порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу.
Наразі слідчі оглянули місце події, вилучили службову документацію та інші речові докази, допитали свідків. Заплановано допити відповідальних людей, технічні експертизи, а також аналіз і розшифрування даних з бортового самописця.
Також слідство дослідить технічний стан літака, дотримання регламентів підготовки до польоту та ефективності контролю з боку відповідальних.
Паралельно триває службове розслідування у військовій частині, щоб встановити всі причини та умови, що могли призвести до аварії.