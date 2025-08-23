Український пілот МіГ-29 загинув після бойового вильоту. Що відомо

У ніч проти 23 серпня загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Сергій Бондар.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Відомо, що пілот загинув після виконання бойового завдання при заході на посадку.
«Причини та обставини катастрофи встановлюються», — додали в ПС.
Що відомо про втрати Повітряних сил
З початку повномасштабної війни з Росією українські Повітряні сили втратили кілька винищувачів і професійних льотчиків. Зокрема, в серпні 2023 року загинув пілот Андрій «Джус» Пільщиков і ще двоє льотчиків під час авіакатастрофи на Житомирщині.
У серпні 2024 року під час відбиття російської атаки загинув Олексій «Мунфіш» Месь. Це була перша офіційно підтверджена втрата Україною винищувача F-16.
А в липні 2025 року на Волині сталась авіакатастрофа військового літака французького виробництва Mirage-2000 — пілоту вдалося вчасно катапультуватися. Це перший публічно відомий випадок втрати Україною такого винищувача.