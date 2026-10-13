Міжнародна федерація тенісу не підтримала зняття санкцій з Росії та Білорусі

Міжнародна федерація тенісу на сьогоднішньому голосуванні в Казахстані не підтримала зняття санкцій з РФ та Білорусі в цьому виді спорту.
Про це повідомила Федерація тенісу України.
На голосуванні Генеральна асамблея Міжнародної федерації тенісу розглядала можливість відновити участь російських і білоруських національних команд у міжнародних змаганнях. Також члени генасамблеї розглядали можливість поновити членські права тенісних федерацій РФ і Білорусі.
Проте жодну із запропонованих резолюцій на голосуванні не підтримали. Таким чином чинні правила діятимуть й надалі — нацзбірні РФ і Білорусі не допускатимуть до міжнародних командних змагань під егідою Міжнародної федерації тенісу. Національні федерації цих країн теж не відновлять свої членські права.
- 7 липня Міжнародний олімпійський комітет рекомендував зняти всі обмеження з російських спортсменів, а також тимчасово відновив Олімпійський комітет РФ. Російських атлетів усунули від участі в міжнародних змаганнях після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.
- Після цього, 14 липня, 9 країн ЄС попросили комісара Єврокомісії з питань спорту Гленна Мікаллефа виключити МОК і міжнародні федерації, що допускають росіян і білорусів на міжнародні змагання, з програм фінансування ЄС. Попри це МОК не змінив своєї позиції.