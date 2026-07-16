У МОК не змінили своєї позиції про скасування обежень для російських спортсменів. Стосовно прапору та гімну ще думають

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не буде змінювати свою позицію стосовно відновлення в правах Олімпійського комітету Росії та скасування для російських спортсментів усіх обмежень, що діяли після початку повномасштабної війни проти України.

Про це представник МОК сказав у коментарі Reuters.

Речник комітету заявив, що рішення ухвалили після того, як Росія виключила зі свого складу регіональні спортивні організації з окупованих українських територій. Водночас він додав, що МОК і надалі не буде проводити заходи в Росії та не запрошуватиме російських урядовців.

Наразі комітет ще не ухвалив жодного рішення про використання російських прапорів, кольорів чи національного гімну на майбутніх Олімпіадах. Олімпійська організація заявила, що також посилила хартію. Відтепер спортсменів, які беруть участь в Олімпійських іграх, будуть відбирати не лише за їхніми спортивними заслугами — також звернуть увагу на «їхню здатність бути взірцем для наслідування».

Коли МОК скасував всі обмеження для російських спортсменів

Минулого тижня Міжнародний олімпійський комітет скасував рекомендації від 2023 року про участь російських та білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях у нейтральному статусі. Відтоді кожна федерація може сама вирішувати — залишати санкції чи ні.

8 липня всі обмеження з російських спортсменів зняла Міжнародна федерація волейболу (FIVB), а 15 липня такий крок зробила Міжнародна федерація гандболу (IHF). У ФІФА заявляли, що розглянуть можливість повернути російські команди до міжнародних турнірів.

Проти рішення МОК виступили відразу девʼять країн Євросоюзу. 9 липня вони звернулися до єврокомісара з питань спорту Гленна Мікаллефа з проханням виключити Міжнародний олімпійський комітет (МОК) та міжнародні федерації, що допускають росіян і білорусів на міжнародні змагання, з програм фінансування ЄС.

Російським спортсменам заборонили виступати на міжнародних змаганнях у лютому 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді Міжнародний олімпійський комітет рекомендував спортивним федераціям усунути росіян від турнірів.

28 березня 2023 року Міжнародний олімпійський комітет дозволив росіянам змагатися в «нейтральному» статусі — без прапора, гімну і національних символів. Винятком були чинні військовослужбовці російської армії та спортсмени, які підтримували війну. На літніх Олімпійських іграх 2024 року в Парижі росіянам і білорусам дозволили виступати лише в індивідуальних видах спорту. На зимовій Олімпіаді цього року виступали 13 «нейтральних» росіян.