МОК відновив членство Олімпійського комітету РФ і рекомендував скасувати всі обмеження для російських спортсменів

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) тимчасово зняв дискваліфікацію з Олімпійського комітету Росії (ОКР), яка діяла з жовтня 2023 року.
Про це йдеться в повідомленні на сайті МОК.
Там пояснили, що ухвалили таке рішення з огляду на те, що Російський олімпійський комітет виключив зі свого складу регіональні спортивні організації з тимчасово окупованих територій України та письмово підтвердив, що не здійснюватиме там жодної діяльності.
Водночас МОК заявив, що й надалі стежитиме за діями ОКР і залишає за собою право знову запровадити санкції, якщо ситуація зміниться.
Також Міжнародний олімпійський комітет рекомендував зняти всі обмеження з російських спортсменів, які діяли після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Тепер кожна міжнародна федерація самостійно ухвалюватиме рішення, чи допускати до участі у спортивних змаганнях росіян під їхньою національною символікою.
Водночас повернення російських спортсменів до міжнародних змагань не буде автоматичним. Вони повинні пройти незалежний антидопінговий контроль відповідно до вимог МОК, міжнародних федерацій і Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).
При цьому в комітеті наголосили, що й надалі засуджують російське вторгнення в Україну та продовжать підтримувати українську олімпійську спільноту. МОК запевнив, що не проводитиме своїх заходів у Росії та не запрошуватиме на них представників російської влади.
- Російським спортсменам заборонили виступати на міжнародних змаганнях у лютому 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді Міжнародний олімпійський комітет рекомендував спортивним федераціям усунути росіян від турнірів.
- 28 березня 2023 року Міжнародний олімпійський комітет дозволив росіянам змагатися в «нейтральному» статусі — без прапора, гімну і національних символів. Винятком були чинні військовослужбовці російської армії та спортсмени, які підтримували війну. На літніх Олімпійських іграх 2024 року в Парижі росіянам і білорусам дозволили виступати лише в індивідуальних видах спорту. На зимовій Олімпіаді цього року виступали 13 «нейтральних» росіян.