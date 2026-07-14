Дев’ять країн ЄС просять виключити МОК з програм фінансування через рішення скасувати всі обмеження для російських спортсменів

Дев’ять країн Євросоюзу просять комісара Єврокомісії з питань спорту Гленна Мікаллефа виключити Міжнародний олімпійський комітет (МОК) та міжнародні федерації, що допускають росіян і білорусів на міжнародні змагання, з програм фінансування ЄС.
Про це повідомив естонський портал ERR.
Звернення підписали такі країни ЄС: Естонія (ініціатор), Нідерланди, Литва, Латвія, Польща, Швеція, Румунія, Фінляндія та Данія. Із програм фінансування хочуть також виключити Міжнародну федерацію фехтування та Міжнародну федерацію плавання. У листі країни просять розглянути й те, як такі організації включати до майбутніх заходів чи обговорень з розвитку спорту.
9 липня Politico писало, що в ЄС пролунали перші заклики припинити фінансування Міжнародного олімпійського комітету. Перед цим МОК рекомендував відновити у правах Олімпійський комітет Росії та зняти з російських спортсменів усі обмеження.
- Російським спортсменам заборонили виступати на міжнародних змаганнях у лютому 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді Міжнародний олімпійський комітет рекомендував спортивним федераціям усунути росіян від турнірів.
- 28 березня 2023 року Міжнародний олімпійський комітет дозволив росіянам змагатися в «нейтральному» статусі — без прапора, гімну і національних символів. Винятком були чинні військовослужбовці російської армії та спортсмени, які підтримували війну. На літніх Олімпійських іграх 2024 року в Парижі росіянам і білорусам дозволили виступати лише в індивідуальних видах спорту. На зимовій Олімпіаді цього року виступали 13 «нейтральних» росіян.