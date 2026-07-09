У ЄС закликали припинити фінансування МОК після рекомендації скасувати всі обмеження для російських спортсменів

У Європейському Союзі пролунали заклики припинити фінансування Міжнародного олімпійського комітету через їхню рекомендацію відновити у правах Олімпійський комітет Росії та зняти з російських спортсменів усі обмеження, що діяли після початку повномасштабної агресії проти України.
Про це пише Politico.
Після рішення МОК міністерка культури Естонії Хайді Пурга заявила, що запропонує Єврокомісії припинити фінансування Комітету, включно з програмою Erasmus+. Європейський комісар з питань спорту Гленн Мікаллеф вважає, що спорт не може стати «обхідним шляхом для нормалізації агресії». За його словами, ЄС має розглянути пропорційні кроки.
Рішення МОК також викликало недовіру серед законодавців у США. Як заявив сенатор-республіканець Рік Скотт, Міжнародний олімпійський комітет заявив Росії та світу, що «можна бомбити мирних жителів одного дня і все одно гордо махати своїм прапором на Іграх наступного».
- Російським спортсменам заборонили виступати на міжнародних змаганнях у лютому 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді Міжнародний олімпійський комітет рекомендував спортивним федераціям усунути росіян від турнірів.
- 28 березня 2023 року Міжнародний олімпійський комітет дозволив росіянам змагатися в «нейтральному» статусі — без прапора, гімну і національних символів. Винятком були чинні військовослужбовці російської армії та спортсмени, які підтримували війну. На літніх Олімпійських іграх 2024 року в Парижі росіянам і білорусам дозволили виступати лише в індивідуальних видах спорту. На зимовій Олімпіаді цього року виступали 13 «нейтральних» росіян.