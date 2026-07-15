Міжнародна федерація гандболу зняла всі санкції з Росії та Білорусі

Міжнародна федерація гандболу (IHF) зняла всі санкції з Росії та Білорусі, запроваджені після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомила сама федерація.

Тепер російські та білоруські збірні, а також лектори й експерти знову можуть брати участь у всіх турнірах і заходах IHF без додаткових обмежень. Перед поверненням спортсменів федерація разом із Міжнародним агентством тестування (ITA) має лише провести перевірки на допінг.

Рішення ухвалили після того, як минулого тижня Міжнародний олімпійський комітет скасував рекомендації від 2023 року щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях у нейтральному статусі. Відтоді кожна федерація може сама вирішувати — залишати санкції чи ні.

У березні 2026 року IHF дозволила юнацьким збірним цих країн проводити товариські матчі й турніри за умови підтвердження, що вони не повʼязані з військовими чи силовими структурами. У травні федерація також дозволила запросити російську або білоруську команду до участі в жіночому чемпіонаті світу.