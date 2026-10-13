Трамп назвав «божевільними» тих, хто говорить про допомогу Ірану з боку Росії та Китаю, — каже, що США дізналися б про це

Президент США Дональд Трамп заявив, що не вірить у те, що Китай та Росія допомагають Ірану. Людей, які пишуть про це, він назвав «божевільними».

Про це Трамп написав у соцмережі Thuth Social.

За його словами, якщо така допомога і відбувається — то на дуже низькому рівні. Трамп додав, що Ірану є що втрачати, а США дуже швидко б дізналися про будь-яку військову підтримку. Президента США вже запитували раніше про допомогу Ірану з боку Китаю — він відповідав, що Пекін допомагає несильно й міг би більше.