Трамп назвав «божевільними» тих, хто говорить про допомогу Ірану з боку Росії та Китаю, — каже, що США дізналися б про це

Президент США Дональд Трамп заявив, що не вірить у те, що Китай та Росія допомагають Ірану. Людей, які пишуть про це, він назвав «божевільними».
Про це Трамп написав у соцмережі Thuth Social.
За його словами, якщо така допомога і відбувається — то на дуже низькому рівні. Трамп додав, що Ірану є що втрачати, а США дуже швидко б дізналися про будь-яку військову підтримку. Президента США вже запитували раніше про допомогу Ірану з боку Китаю — він відповідав, що Пекін допомагає несильно й міг би більше.
- Партнерство Москви й Тегерану в оборонній сфері значно посилилося з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Про це писали низка медіа. Зокрема, джерела CNN розповідали, що Росія ділиться з Іраном тактиками використання дронів, щоб атакувати цілі США та країн Перської затоки на Близькому Сході. Financial Times з посиланням на західних представників служб безпеки писало, що Іран просив Росію надати вдосконалені ударні дрони «Герань», щоб використовувати їх у війні проти США та Ізраїлю.
- У липні Reuters із посиланням на три джерела зазначав, що Іран найближчими тижнями очікував першу партію китайських переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК), щоб захиститися від атак США та Ізраїлю. Контракт вартістю $60—70 мільйонів передбачав поставки 300—400 ПЗРК, зокрема китайських QW-12 та FN-16.