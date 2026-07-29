Reuters: Китай продав Ірану ППО для захисту від атак США та Ізраїлю

Іран найближчими тижнями очікує першу партію китайських переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК), аби захиститися від атак США та Ізраїлю.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на три джерела.

За даними співрозмовників, контракт вартістю $60—70 мільйонів передбачає поставки 300—400 ПЗРК, зокрема китайських QW-12 та FN-16. Угоду уклали через гонконгську компанію Zhongqing Baoshang International Investment, яка виступила посередником між Іраном і китайським постачальником.

Reuters пише, що це одна з найбільших спроб Тегеранау посилити систему ППО малої дальності від початку війни зі США та Ізраїлем. Очікується, що ПЗРК постачатимуть з китайського Урумчі через Пакистан.

Водночас у Пакистані заперечили свою участь у транспортуванні озброєння — там назвали такі повідомлення «повністю вигаданими». Китайське МЗС теж відкинуло інформацію Reuters, заявивши, що вона є «абсолютно безпідставною».

За інформацією джерел, хоча контракт уже підписаний, графік поставок, їхні обсяги та інші умови ще можуть змінитися. Також співрозмовникам відомо, що Іран вивчав можливість використовувати наземні маршрути для поставок зброї, аби зробити їх менш помітними.