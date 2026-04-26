Трампа спитали, чи допомагає Китай Ірану. Той згадав про американську допомогу Україні

Під час телефонного інтервʼю на FoxNews дикторка спитала президента США Дональд Трампа, чи допомагає зараз Китай Ірану. Той відповів, що Китай допомагає несильно й міг би більше, і згадав, що США допомагають Україні.
Інтервʼю з Трампом FoxNews опублікувало на YouTube.
«Знаєте, ми допомагаємо людям теж. Всі кажуть: “і щодо Китаю, і щодо Росії”, — ми теж допомагаємо людям, наприклад Україні. Ми не мали цього робити до такої міри. [...] Я думаю, Китай міг би бути набагто гіршим, ніж вони є зараз», — сказав Трамп.
- 12 квітня CNN з посиланням на джерела повідомляло, що розвідка США вважає, що Китай готується передати Ірану нові системи протиповітряної оборони під час припинення вогню між Іраном, США та Ізраїлем.
- 16 березня журналіст Financial Times в інтервʼю запитав президента США, чи передає Росія Ірану супутникові дані, щоб він міг наводитись на американські та ізраїльські цілі. Той відповів, що точно не знає, але згадав, що США також допомагали Україні. Трамп заявив, що його попередник Джо Байден дав Україні $350 мільярдів грошима та обладнанням. «Тож важко сказати “Боже, що ви робите?”, коли ми самі робили те саме», — додав Трамп.