Журналіст запитав Трампа, чи допомагає Росія Ірану. Той згадав, що США допомагали Україні

Журналіст Financial Times Едвард Люс в інтервʼю запитав президента США Дональда Трампа, чи передає Росія Ірану супутникові дані, щоб він міг наводитись на американські та ізраїльські цілі.

Той відповів, що точно не знає, але згадав, що США також допомагали Україні. Трамп заявив, що його попередник Джо Байден дав Україні $350 мільярдів грошима та обладнанням.

«Тож важко сказати: “Боже, що ви робите?”, коли ми самі робили те саме», — додав Трамп.